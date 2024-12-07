Сирійські повстанці взяли під контроль місто Дараа, — CNN

Про це інформує CNN.

Повстанці, які ведуть бої з військами диктатора Башара Асада з півночі та півдня, повідомили про взяття під контроль міста Дараа, де у 2011 році почалася сирійська революція.

Міністерство оборони Сирії поки що не підтвердило і не спростувало, що повстанці контролюють Дараа.

«Наші сили взяли під повний контроль все місто Дараа і почали прочісувати його околиці і забезпечувати безпеку його установ і урядових офісів», — йдеться в заяві місцевих повстанців, відомих як Південний оперативний штаб.

У виданні пояснили, що на відміну від північних угруповань, які очолює ісламістське угруповання «Хайят Тахрір аш-Шам», повстанці на півдні мають іншу структуру, але їхньою спільною метою залишається повалення режиму Асада.

У п’ятницю повстанці на півдні Сирії також взяли під контроль сирійсько-йорданський прикордонний перехід, розпочавши новий наступ. Прикордонний перехід Нассиб є найпівденнішою точкою головної автомагістралі М5, яка веде з північного міста Алеппо через столицю.

У той час, як південні та північні повстанці активізують наступи, курдські сили намагаються утримати контроль над північним сходом Сирії, де вони мають автономію.

Вони побоюються, що тепер автономія може опинитися під загрозою з боку повстанців сирійської опозиції. Хоча заявленою метою наступу повстанців є режим Асада, курдські бійці кажуть, що побоюються, що насильство може перекинутися на їхню територію.