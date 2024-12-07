Україна отримала другу партію літаків F-16 від Данії

Про це він написав у соцмережах.
«Друга партія F-16 для України від Данії вже в Україні. Це лідерство в захисті життя, яке вирізняє Данію», — зазначив Зеленський.
Він також додав, що надані данцями літаки з першої партії вже збивають російські ракети і рятують українських людей та інфраструктуру.
«Зараз наш повітряний щит посилений додатково. Якби всі партнери були саме такими рішучими, вже б вдалось унеможливити російський терор», — наголосив президент.
Він подякував прем’єр-міністерці Данії Метте Фредеріксен, її команді й всьому данському народові.
Зазначимо, що усього Данія обіцяла надати Україні 19 винищувачів, з яких 6 було доставлено раніше. Решту 13 літаків обіцяли доставити двома партіями.
Leave a Reply