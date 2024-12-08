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Салліван визнав, що передані Україні танки Abrams були недоукомплектовані

Про це він заявив під час форуму національної оборони у США.

Салліван підтвердив, що ця оцінка відповідає висновкам американських військових, які зазначили, що танки Abrams не стали найкориснішою технікою для Збройних сил України в умовах бойових дій.

Крім того, радник президента Джо Байдена повідомив, що США готові навчити більше українських пілотів на винищувачах F-16, хоча це наразі не відбувається через «брак контингенту в Україні для цього».

Щодо дозволу США Україні бити ракетами ATACMS по території РФ, Салліван зазначив, що це «не панацея для цієї війни», а лише ще одна додаткова можливість для української армії.

Танки Abrams США почали надсилати в Україну восени 2023 року, і загалом вони відправили 31 одиницю. Попри те, що Abrams вважаються одними з найкращих танків у світі, вони були передані Україні без найсучаснішої броні через політику США щодо експорту військової техніки.

8 декабря, 2024 | Category: Новости, Россия, США, Украина

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