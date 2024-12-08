Зниження мобілізаційного віку ніхто у Верховній Раді не розглядає

Про це повідомляє РБК-Україна.

«Жодних законодавчих ініціатив щодо зниження мобілізаційного віку з 25 до 18 чи до 20 років — ні в парламенті загалом, ні в профільному комітеті Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки зокрема — не розглядається», — наголосив Веніславський.

Нардеп також зазначив, що жодні пропозиції щодо змін в статтю 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», яка визначає, що громадяни до 25 років не підлягають призову, не надходили для розгляду в комітет.

Веніславський наголосив, що обговорення примусової мобілізації жінок, які є військовозобов’язаними або стануть ними після проходження базового військового навчання, також немає. За чинним законодавством, жінки можуть бути призвані на військову службу лише за добровільною згодою під час мобілізації.

«Усі інші заяви, в тому числі які стосується примусової мобілізації 18-24-річних після проходження ними базової військової служби — це маніпуляції та спекуляції. У тому числі з боку окремих наших колег», — підсумував він.