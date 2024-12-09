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Асад збирався передати владу протурецьким силам й утекти до Путіна, — Bild

Про це інформує Bild.

Згідно з планом, ввечері суботи Асад мав оголосити про свою відставку і вирушити до Москви. Після цього передбачалося припинення бойових дій, а владу мали передати перехідному уряду, який, своєю чергою, через кілька тижнів мав передати її повстанцям.

Ключовою політичною силою, за задумом, повинна була стати «Сирійська національна армія», підтримувана Туреччиною, а не ісламістське угруповання «Хайят Тахрір аш-Шам».

Однак з невідомих причин цей план не було реалізовано.

9 декабря, 2024 | Category: Мир, Новини українською, Новости

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