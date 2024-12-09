Глава дипломатії ЄС пов’язала падіння Асада зі слабкістю Росії та Ірану

Глава дипломатії ЄС Кая Каллас відреагувала на повалення режиму Башара Асада у Сирії, відзначивши, що вбачає у ньому слабкість Росії та Ірану.

З реакцією вона виступила у соцмережі Х (Twitter), пише «Європейська правда».

Каллас назвала кінець диктатури Асада «позитивною і довгоочікуваною подією». «Це також свідчить про слабкість прихильників Асада – Росії та Ірану», – зазначила вона.

Пріоритетом ЄС, зауважила Каллас, є забезпечення безпеки в регіоні. Тому з цією метою вона буде працювати з усіма конструктивними партнерами, як в Сирії, так і в регіоні.

«Я перебуваю в тісному контакті з міністрами з регіону. Процес відновлення Сирії буде довгим і складним, і всі сторони повинні бути готові до конструктивної взаємодії», – написала глава дипломатії Європейського Союзу.

8 грудня вранці сили повстанців у Дамаску оголосили столицю «вільною» від багаторічного правителя Башара аль-Асада. Вони заявили, що державні установи залишатимуться під наглядом колишнього прем’єр-міністра до офіційної передачі влади.

У неділю в обід МЗС Росії, яка є союзницею сирійського режиму, опублікувало заяву, у якій повідомило, що Асад покинув пост президента та Сирію.