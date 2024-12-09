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Кандидат у канцлери Німеччини Мерц у Києві заявив, що підтримує передачу далекобійної зброї Україні

Про це він заявив під час пресконференції з Володимиром Зеленським.

Володимир Зеленський і Фрідріх Мерц

Фото: Getty Images

«Позиція нашої фракції чітка: ми хочемо надати вашим Збройним Силам можливість досягти військових баз – не цивільного населення та інфраструктури, а щоб ви могли досягти саме цілей, із яких ведеться війна проти вашої країни. Я про це декілька тижнів тому говорив у Бундестазі. Таким обмеженням дальності озброєння ми вас примушуємо воювати з однією рукою за спиною», — заявив Мерц.

За його словами, наразі у Німеччині тривають дискусії щодо подальшої військової підтримки України, щоб якомога швидше завершити війну.

9 декабря, 2024 | Category: Мир, Новости, Россия, Украина

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