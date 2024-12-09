Трамп намерен депортировать из США всех нелегальных мигрантов

Трамп также сообщил, что планирует подписать указ в первый день своего пребывания на посту, об отмене права на гражданство по факту рождения на американской территории. Это право предоставляет гражданство каждому, кто родился в США, независимо от иммиграционного статуса родителей.

Трамп намерен объявить нелегальную иммиграцию национальной чрезвычайной ситуацией после вступления в должность 20 января. Он планирует использовать ресурсы федерального правительства для широкомасштабного подавления незаконной иммиграции.

По оценке Министерства внутренней безопасности, на январь 2022 года в стране находилось около 11 миллионов нелегальных иммигрантов, хотя, вероятно, это число сейчас выше. В интервью NBC News Кристен Уэлкер спросила Трампа, собирается ли он депортировать всех, кто находится в стране без легального статуса.

«Я думаю, это необходимо сделать, — ответил Трамп. — Это очень сложная задача. Но у нас есть правила, регулирования, законы».

Трамп заявил, что хочет заключить соглашение для защиты «мечтателей», привезенных в США в детстве, и отметил, что республиканцы готовы рассмотреть такую идею.

В период своего первого президентства с 2017 по 2021 годы Трамп пытался прекратить программу, предоставляющую защиту от депортации и разрешения на работу для таких иммигрантов, но столкнулся с решением Верховного суда, который заблокировал его попытки.

Попытки Трампа отменить право на гражданство по рождению, вероятно, также столкнутся с юридическими препятствием. Это право закреплено поправкой к Конституции США и поддерживается прецедентом Верховного суда 1898 года.

В беседе с Уэлкер Трамп предположил, что республиканцам, возможно, придется инициировать внесение поправки в Конституцию для решения этого вопроса — процесс, который является чрезвычайно сложным.

Предполагаемый координатор администрации Трампа по вопросам границы Том Хоман и будущий заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер заявили в эфире Fox News, что Конгресс должен значительно увеличить финансирование для обеспечения иммиграционного контроля.

По оценке Американского совета по иммиграции, поддерживающего проиммиграционную политику, депортация всех нелегальных иммигрантов в течение более чем десятилетия обойдется в $88 миллиардов ежегодно.

Хоман заявил, что минимальная сумма, необходимая для реализации таких мер, близка к этой цифре.