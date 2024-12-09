Україна готова відновити відносини з Сирією – заява МЗС

МЗС України висловило готовність прокласти шлях до відновлення відносин з Сирією у майбутньому — Сибіга, коментар МЗС

«Асад пав. Так завжди було і буде з усіма диктаторами, які роблять ставку на Путіна. Він завжди зраджує тих, хто на нього покладається. Зараз головна мета – відновити безпеку в Сирії та дієво захистити людей від насильства.

Необхідно докласти всіх зусиль для стабілізації регіону, забезпечити інклюзивний політичний діалог у Сирії заради функціонуючих державних інституцій.

Ми висловлюємо готовність прокласти шлях до відновлення відносин у майбутньому та підтверджуємо підтримку сирійського народу».

Пізніше МЗС поширило коментар щодо падіння режиму Асада, в якій заявило, що «події в Сирії демонструють слабкість путінського режиму, який не здатен воювати на два фронти та кидає напризволяще своїх найближчих союзників заради продовження агресії проти України».