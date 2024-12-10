Тейлор Свіфт встановила рекорд, продавши квитків на $2 млрд У Румунії поліція затримала 20 людей, які прямували до Бухареста з арсеналом зброї » Time оголосив претендентів на звання «Людина року 2024» У понеділок, 9 грудня, журнал Time оголосив претендентів на звання «Людина року 2024». Переможця мають оголосити вже 12 грудня Про це йдеться у матеріалі журналу. Загалом у шортлісті виділили 10 номінантів. Серед них: Камала Гарріс — чинна віцепрезидентка США та кандидатка від демократів на президентських виборах у 2024 році;

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон, яка у вересні закінчила курс хімієтерапії;

Ілон Маск — американський бізнесмен, засновник компаній SpaceX та X.com, гендиректор Tesla Motors, якого журнал Time називає «рушієм інновацій» і зазначає, що цього року він ступив у світ політики, бо активно підтримував Дональда Трампа на виборах у США;

Юлія Навальна — російська громадська діячка та політикиня, вдова опозиціонера Олексія Навального;

премʼєр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу — як пише Time, один із найвпливовіших і найсуперечливіших світових лідерів цього року;

Джером Пауелл — очільник Федеральної резервної системи США з 2018 року;

Джо Роган — ведучий всесвітньо відомого подкасту The Joe Rogan Experience, який критикував президента України Володимира Зеленського та заявляв, що Україна «веде світ до третьої світової війни»;

Клаудія Шейнбаум — перша жінка-президентка Мексики;

Дональд Трамп — новообраний президент США, чию перемогу на виборах Time вважає історичною. Він стане найстарішим президентом в історії США і першим засудженим злочинцем, якого обрали президентом;

Марк Цукерберг — один із найбагатших людей світу.