Умєров запропонував Естонії підготувати та оснастити одну з українських бригад

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

За словами Умєрова, Естонія є одним із найближчих друзів України та вже надала значну військову, економічну та дипломатичну підтримку нашій державі.

«Крістен Міхал підкреслив, що його країна й надалі щорічно виділятиме на допомогу Україні 0.25% власного ВВП. Від імені всього українського народу та наших військових дякую за цю велику підтримку», – зазначив міністр.

Він обговорив із Міхалом перспективи подальшого зміцнення співпраці у сфері кібербезпеки, в якій Естонія має унікальний досвід.

«Окремо наголосили на важливості підготовки та оснащення однієї з українських бригад за підтримки естонських союзників», — поінформував Умєров.

Також він розповів премʼєр-міністру Естонії про пріоритети українського оборонного сектору.

«Ми активно розвиваємо вітчизняне виробництво зброї, і вже у 2025 році ці зусилля будуть суттєво посилені, зокрема у сфері створення далекобійних спроможностей», — підкреслив очільник Міноборони.