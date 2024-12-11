В України розслідують ймовірні розкрадання на фортифікаціях на 20 мільярдів

Правоохоронні органи України відкрили 30 кримінальних справ щодо ймовірних розкрадань на фортифікаціях на суму в 483 мільйони доларів (20,1 мільярда гривень).

Про це пише Financial Times.

Газета пише, що інженерні підрозділи України настільки виснажені, що відповідальність лягає на місцеву владу, яка використовує піхотні бригади як підрядників, а невелика кількість інженерів контролює роботи на першій лінії оборони.

Додає складнощів те, що багато військових інженерів було перекинуто для закриття прогалин на фронті, адже офіційно їх класифікують як «тилові підрозділи».

«Якби військових інженерів не відправляли на штурмові операції, а дозволяли їм професійно виконувати свою роботу — рити окопи й готувати лінії оборони, щоб ми могли захищатися, — тоді все працювало б», — сказав газеті командир штурмового батальйону Станіслав Бунятов. «Зараз система або не працює взагалі, або працює лише частково».

Так, член тимчасової спецкомісії ВР з питань використання коштів на облаштування фортифікацій Дмитро Разумков розповів газеті, що кошти на фортифікації розпорошені між усіма регіонами, і кожен будує своє.

«Немає людини, яка відповідала б за якість, за планування, за те, як ці позиції будуть передані й кому, і хто їх контролюватиме», — сказав він.

FT пише, що за словами одного з відповідальних за фортифікацію Донеччини, у захисних рубежах залишаються прогалини, що створюють ризик для Дніпропетровської області — між Великою Новосілкою та Кураховим, а також між Кураховим і Покровськом, де друга лінія оборони ще будується, а третю навіть не почали.