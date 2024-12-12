У грудні на Покровському напрямку росіяни втрачають в середньому 400 осіб за добу

Про це головнокомандувач написав у Telegram.

«Втрати російських окупантів на Покровському напрямку стабільно високі, особливо у живій силі. Так, у грудні противник в середньому за добу підтверджено втрачає тут близько 400 осіб вбитими та пораненими», – повідомив Сирський.

Він також зазначив, що Покровський напрямок вже декілька місяців залишається одним з найскладніших у контексті протистояння з російськими окупантами. За його словами, українська армія прораховує і готується до всіх можливих варіантів подальших дій ворога.