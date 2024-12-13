Книга року ВВС 2024 оголосила переможців

Книга року BBC оголосила переможців ювілейної 20-ї премії на церемонії у Києві, повідомляє ВВС Україна.
Книгою року стала збірка короткої прози «Мої жінки» Юлії Ілюхи видавництва «Білка».
«Це короткі та емоційно напружені історії жінок про їхній досвід життя в часі війни», – пише про книжку-переможницю ВВС Україна.
«Мої жінки» також ілюстрована роботами художниць, які вони створили під час повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року.
Юлії Ілюсі 42 роки. У 2018 вона стала лавреаткою Міжнародної українсько-німецької літературної премії Олеся Гончара.
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