Росія веде переговори із новою владою Сирії, щоб зберегти 2 військові бази

За даними джерел видання, Росія наближається до угоди з новим керівництвом Сирії про збереження баз у військово-морському порту в Тартусі і на авіабазі Хмеймім — Bloomberg
Анонімні джерела в Москві, Європі та на Близькому Сході заявили, що переговори ведуться про те, щоб російські війська залишилися у військово-морському порту в Тартусі і на авіабазі Хмеймім.
Військово-морська база є єдиним російським хабом на Середземному морі. Аеродром використовується для забезпечення російських операцій в Африці.
«Міністерство оборони в Москві вважає, що у нього є неформальна домовленість з «Хаят Тахрір Аш-Шам», колишнім відгалуженням «Аль-Каїди», яке очолило наступ з метою повалення Асада, про те, що воно може залишитися на сирійських базах, повідомило джерело в Росії.
Ситуація все ще може змінитися на тлі нестабільності в Сирії, застеріг співрозмовник».
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