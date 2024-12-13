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Росія веде переговори із новою владою Сирії, щоб зберегти 2 військові бази

За даними джерел видання, Росія наближається до угоди з новим керівництвом Сирії про збереження баз у військово-морському порту в Тартусі і на авіабазі Хмеймім —  Bloomberg

Анонімні джерела в Москві, Європі та на Близькому Сході заявили, що переговори ведуться про те, щоб російські війська залишилися у військово-морському порту в Тартусі і на авіабазі Хмеймім.

Військово-морська база є єдиним російським хабом на Середземному морі. Аеродром використовується для забезпечення російських операцій в Африці.

«Міністерство оборони в Москві вважає, що у нього є неформальна домовленість з «Хаят Тахрір Аш-Шам», колишнім відгалуженням «Аль-Каїди», яке очолило наступ з метою повалення Асада, про те, що воно може залишитися на сирійських базах, повідомило джерело в Росії.

Ситуація все ще може змінитися на тлі нестабільності в Сирії, застеріг співрозмовник».

13 декабря, 2024 | Category: Мир, Новости, Россия

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