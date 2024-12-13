Шість європейських глав МЗС обіцяють збільшити допомогу: Україна має перемогти у війні

Міністри закордонних справ Великої Британії, Італії, Іспанії, Німеччини, Польщі та Франції разом із топдипломаткою Євросоюзу Каєю Каллас пообіцяли збільшити допомогу Україні — спільна заява за підсумками зустрічі з главою МЗС Андрієм Сибігою в Берліні 12 грудня, цитує «Європейська правда»

Міністри у заяві наголосили, що цілі всеосяжного, справедливого і тривалого миру для України та міцної безпеки для Європи є нероздільними, тому «Україна має перемогти».

«Ми продовжуватимемо підтримувати Україну на її незворотному шляху до повної євроатлантичної інтеграції, зокрема членства в НАТО. Ми продовжуватимемо підтримувати Україну на її шляху до вступу в Європейський Союз», – підкреслили вони.

Міністри також пообіцяли посилити військову, економічну та фінансову допомогу Україні, зокрема й «шляхом мобілізації додаткового європейського фінансування».

Очільники дипломатії шести країн Європи вказали на необхідність і далі стримувати нарощування військового потенціалу Росії та посилювати тиск на джерела доходів Кремля.