Два танки, 24 артсистеми і понад 1000 окупантів: що втратила армія РФ за добу війни на фронті

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.12.24 орієнтовно склали:
-
особового складу ‒ близько 761 160 (+1040) осіб,
-
танків ‒ 9539 (+2) од,
-
бойових броньованих машин ‒ 19 675 (+0) од,
-
артилерійських систем – 21 102 (+24) од,
-
РСЗВ – 1253 (+0) од,
-
засоби ППО ‒ 1023 (+0) од,
-
літаків – 369 (+0) од,
-
гелікоптерів – 329 (+0) од,
-
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 20 229 (+53),
-
крилаті ракети ‒ 2861 (+0),
-
кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
-
підводні човни — 1 (+0) од,
-
автомобільної техніки та автоцистерн – 31 217 (+40) од,
-
спеціальна техніка ‒ 3644 (+2) од.
Leave a Reply