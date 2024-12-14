Терминалы безналичной оплаты: Удобство, современность и выгода ЗСУ уразили нафтобазу окупантів в Орловській області РФ: там сталася пожежа » Два танки, 24 артсистеми і понад 1000 окупантів: що втратила армія РФ за добу війни на фронті Упродовж минулої доби на фронті Сили оборони ліквідували 1060 військових російської армії, а також низку одиниць ворожої техніки й озброєння Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.12.24 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 761 160 (+1040) осіб,

танків ‒ 9539 (+2) од,

бойових броньованих машин ‒ 19 675 (+0) од,

артилерійських систем – 21 102 (+24) од,

РСЗВ – 1253 (+0) од,

засоби ППО ‒ 1023 (+0) од,

літаків – 369 (+0) од,

гелікоптерів – 329 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 20 229 (+53),

крилаті ракети ‒ 2861 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 31 217 (+40) од,

спеціальна техніка ‒ 3644 (+2) од.