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Два танки, 24 артсистеми і понад 1000 окупантів: що втратила армія РФ за добу війни на фронті

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.12.24 орієнтовно склали:
  • особового складу ‒ близько 761 160 (+1040) осіб,
  • танків ‒ 9539 (+2) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 19 675 (+0) од,
  • артилерійських систем – 21 102 (+24) од,
  • РСЗВ – 1253 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 1023 (+0) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 20 229 (+53),
  • крилаті ракети ‒ 2861 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 31 217 (+40) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3644 (+2) од.
14 декабря, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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