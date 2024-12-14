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Макрон порушить на саміті ЄС питання розміщення миротворців в Україні

Президент Франції Емманюель Макрон винесе на обговорення на саміті лідерів Євросоюзу 18-19 грудня питання розміщення миротворчої місії на території України у разі припинення вогню та якщо будуть досягнуті мирні угоди між Україною та РФ —  кореспондентка «Радіо Свобода» у Брюсселі з посиланням на неназваного європейського дипломата, передає «Європейська правда»

Однак, за словами співрозмовника «Радіо Свобода», ця дискусія неминуча, зважаючи на візит французького президента до Польщі та дискусії у ЗМІ на тему миротворців. А також – з огляду на майбутній прихід до влади у США Дональда Трампа і необхідність підготуватися до обговорення з ним ситуації щодо війни в Україні.

Ще двоє дипломатів також зауважили, що ця тема підіймається саме з метою підготовки до розмови з обраним американським президентом і забезпечення присутності ЄС у мирних переговорах.

Водночас, за їх словами, тема миротворців наразі дуже «сира» і перебуває на рівні ідеї.

14 декабря, 2024 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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