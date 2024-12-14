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У центрі Дніпра пролунав вибух: загинула людина, поранені поліцейські

Про це повідомляє Національна поліція України.

«Внаслідок вибуху, за попередньою інформацією, загинула людина, є поранені, серед них — двоє поліцейських. Потерпілі доставлені до лікарні», – йдеться в повідомленні.

Подія сталась в одному з центральних районів Дніпра 14 грудня близько 14:45. Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група поліції, вибухотехніки, криміналістична лабораторія та всі профільні служби. Фахівці встановлюють обставини вибуху.

  • Надвечір 8 грудня у Слобідському районі Харкова пролунав вибух поряд із центральним входом до будівлі поліції. За попередніми даними, здетонував невідомий вибуховий пристрій.
14 декабря, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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