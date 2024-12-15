БПЛА атакували базу ОМОНу, полк поліції спецпризначення та військову базу в Грозному

Про це повідомляють телеграм-канали Niyso та ASTRA.
О 7 ранку стало відомо про два безпілотники в районі Грозного. Згодом канали поінформували, що перший дрон атакував 2-й полк патрульно-постової служби поліції особливого призначення, а інший поцілив по базі ОМОНу.
Місцеві жителі заявляють, що було чутно звуки стрільби та п’ять вибухів.
Пізніше стало відомо, що «БПЛА також впав на військову базу, звідки зазвичай відправляють в Україну людей. Розташована база поряд із територією колишньої 9-ї міської лікарні, йдеться у повідомленні.
Офіційна влада Чечні та українські військові не коментували інформацію.
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