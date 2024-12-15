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БПЛА атакували базу ОМОНу, полк поліції спецпризначення та військову базу в Грозному

Про це повідомляють телеграм-канали Niyso та ASTRA.

О 7 ранку стало відомо про два безпілотники в районі Грозного. Згодом канали поінформували, що перший дрон атакував 2-й полк патрульно-постової служби поліції особливого призначення, а інший поцілив по базі ОМОНу.

Місцеві жителі заявляють, що було чутно звуки стрільби та п’ять вибухів.

Пізніше стало відомо, що «БПЛА також впав на військову базу, звідки зазвичай відправляють в Україну людей. Розташована база поряд із територією колишньої 9-ї міської лікарні, йдеться у повідомленні.

Офіційна влада Чечні та українські військові не коментували інформацію.

15 декабря, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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