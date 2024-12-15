Підрив, дрони та HIMARS: внаслідок складної операції знищений потяг РФ з 40 цистернами пального

14 грудня СБУ, ГУР, ССО та військові провели багатоетапну спецоперацію, внаслідок якої знищили локомотив та 40 вагонів-цистерн у Запорізькій області — співрозмовники у спецслужбах
Деталі: Зазначається, що спочатку військові контррозвідники СБУ підірвали колії під час руху російського поїзда з цистернами поблизу села Олексіївка Більмацького району.
Коли він зупинився, бійці 14 полку Сил безпілотних систем почали атакувати дронами, що призвело до загоряння частини цистерн.
Після цього повітряна розвідка ГУР в координації з ОСУВ «Таврія» атакували крайні вагони ракетами HIMARS, щоб ворог не зміг розтягнути цистерни і врятувати частину палива.
Насамкінець фахівці ГУР добили состав ударними дронами.
Окрім знищення локомотива та 40 вагонів-цистерн, на тривалий час виведено з ладу важливу залізничну гілку, яка забезпечувала російські війська.
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