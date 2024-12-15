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Російська армія просунулась на південь від Покровська, — британська розвідка

Про це інформує міністерство оборони Великої Британії.

Згідно з повідомленням, російські підрозділи наблизилися до південної околиці Покровська, захопивши село Шевченко, розташоване на перетині ключових маршрутів у напрямку до міста.

За даними розвідки, російські військові, ймовірно, продовжать наступальні операції, щоб дістатися безпосередньо до Покровська, а також розширять свій контроль на захід від міста.

Крім того, існує ймовірність, що російські війська перетнули важливий логістичний маршрут у напрямку до Великої Новосілки.

15 декабря, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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