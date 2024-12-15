Сили оборони за добу на фронті ліквідували 1280 військових РФ

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.12.24 орієнтовно склали:
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особового складу ‒ близько 762 440 (+1280) осіб,
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танків ‒ 9551 (+12) од,
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бойових броньованих машин ‒ 19 707 (+32) од,
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артилерійських систем – 21 128 (+26) од,
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РСЗВ – 1256 (+3) од,
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засоби ППО ‒ 1025 (+2) од,
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літаків – 369 (+0) од,
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гелікоптерів – 329 (+0) од,
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БПЛА оперативно-тактичного рівня – 20 356 (+127),
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крилаті ракети ‒ 2943 (+2),
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кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
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підводні човни — 1 (+0) од,
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автомобільної техніки та автоцистерн – 31 398 (+181) од,
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спеціальна техніка ‒ 3648 (+4) од.
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