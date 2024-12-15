Війська КНДР на Курщині зазнали перших втрат і ліквідували групу кадирівців

Про це повідомляє Головне управління розвідки.

Росіяни застосовують солдатів КНДР у штурмових діях на Курщині, зокрема, у складі морської піхоти та повітряно-десантних військах.

«Північнокорейські війська уже зазнали перших санітарних та безповоротних втрат внаслідок успішного вогневого ураження, завданого воїнами Сил безпеки та оборони України. Зокрема, на одній із позицій у Курській області військовослужбовців армії КНДР результативно накрили FPV-дронами», — розповіли у ГУР.

Станом на 14 грудня орієнтовні втрати — близько 200 військовослужбовців.

«У процесі застосування військ КНДР на полі бою складною перепоною для управління та узгодженості дій залишається мовний бар’єр. Через вказану проблему північнокорейські солдати відкрили «дружній вогонь» по автомобільній техніці так званого батальйону «Ахмат». Результат ― восьмеро вбитих кадирівців», — йдеться у повідомленні.

У місцях, де розміщені бійці з КНДР, росіяни запровадили особливий режим: для допуску солдатів та офіцерів перевіряє ФСБ, вилучають телефони та інші пристрої.