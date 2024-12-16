Генштаб про Курахове: Росіяни проводять активні штурмові дії

Генштаб ЗСУ заявляє, що росіяни проводять активні штурмові дії на південно-східній околиці Курахового на Донеччині, намагаються захопити дорожню розв’язку і квартал багатоквартирної забудови в місті, а також намагаються інфільтрувати ДРГ — Генеральний штаб ЗСУ

«Від початку доби в районі Курахового відбулося 10 боєзіткнень. У прагненні за будь-яку ціну оволодіти Кураховим противник проводить активні штурмові дії на південно-східній околиці міста. При цьому намагається захопити дорожню розв’язку і квартал багатоквартирної забудови в його південній частині.

З цією метою, а також у цілях захоплення важливих адміністративних та промислових об’єктів й споруд, розташованих у центральній частині міста, намагається інфільтрувати диверсійно-розвідувальні групи. Зафіксовані випадки використання ДРГ під виглядом цивільних осіб».

У Генштабі зазначили, що з метою запобігання таким діям противника Сили оборони проводять контрдиверсійні заходи.

«Командуванням приймаються всі необхідні рішення з урахуванням складності обстановки», – йдеться в повідомленні.