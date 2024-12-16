Партія Шольца пропише в передвиборчій програмі відмову від Taurus для України

Соціал-демократична партія нинішнього канцлера Німеччини Олафа Шольца має намір прописати у передвиборчій програмі відмову від надання Україні далекобійних ракет Taurus — проєкт програми СДПН, із якою ознайомилися агентство DPA та видання Berliner Morgenpost

У документі, який цитує агентство, німецькі соціал-демократи обіцяють «дипломатичну, військову, фінансову та гуманітарну підтримку українців у їхній боротьбі проти російської агресії, що порушує міжнародне право, – так довго, як це буде необхідно».

«Україна повинна мати можливість вести переговори з Росією на рівних умовах… Ми не приймемо продиктований Росією мир за рахунок України», – зазначається в проєкті програми партії.

СДПН також підтримує військову допомогу Україні «з розсудливістю і почуттям міри», але так, щоб Німеччина і НАТО не ставали стороною у війні.

«Саме тому ми підтримуємо рішення канцлера Олафа Шольца не постачати крилаті ракети Taurus зі складів Бундесверу», – ідеться в програмі, яку цитують ЗМІ.