Туреччина готова військово підтримати нову владу Сирії

Про це інформує Reuters.

Гюлер підкреслив, що нова адміністрація, яка замінила Асада, вже визнала свою готовність поважати державні інституції, Організацію Об’єднаних Націй та інші міжнародні структури.

«Ми вважаємо, що нам потрібно подивитися, що робитиме нова адміністрація, і дати їй шанс», — додав він.

На запитання про військову співпрацю з новим урядом Сирії, Гюлер відповів, що Туреччина вже має угоди про військову підготовку з низкою країн і «готова надати необхідну підтримку, якщо нова адміністрація попросить про це».

Міністр також зазначив, що Анкара готова обговорити і переглянути питання військової присутності в Сирії з новою адміністрацією, коли виникнуть відповідні умови.