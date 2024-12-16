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Україна стала п’ятою країною у світі, яка має власну лазерну зброю

Про це заявив командувач Сил безпілотних систем Збройних сил України полковник Вадим Сухаревський під час звернення до учасників конференції «Європейська оборонна промисловість: перспективи співпраці з українською оборонною промисловістю», передає «Інтерфакс-Україна».

«Ми можемо констатувати, що сьогодні Україна є, якщо я не помиляюся, п’ятою країною, яка може сказати, що в неї є лазер. На сьогодні ми вже на висоті понад 2 км цим лазером можемо збивати літаки», — сказав він.

Зазначається, що Сили безпілотних систем зараз на шляху до того, щоб масштабувати і посилювати лазер: «Він справді працює, він справді є».

Крім цього, в Україні розвивається виробництво дронів-«матки», які несуть легкі ударні дрони.

«Ми сьогодні застосовуємо так звані дрони-«матки», носії FPV, з глибиною занесення понад 70 км. Вони несуть 2 FPV під собою і реально виступають ретранслятором і вражають глибинні об’єкти противника. Як на мене, це справді прорив», — заявив Сухаревський.

16 декабря, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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