Щонайменше 50 нардепів отримали підозри у скоєнні кримінальних злочинів

Про це вона сказала в етері телеканалу «Еспресо».

«Повідомлення про підозри народним депутатам публікують правоохоронні органи, але, згідно з чинним законодавством, зазвичай публікують їх без уточнення прізвищ та імен, а лише повідомляють про вручену підозру чинному народному депутату. Кримінальний процес передбачає, що ім’я особи не має бути розголошено до моменту винесення судового вироку. Однак фотографії, опубліковані правоохоронними органами, доволі впізнавані, плюс є повідомлення ЗМІ», — зауважила Лазарова.

За словами аналітикині Руху Чесно, щонайменше 50 народних депутатів отримали підозри від правоохоронців. Деякі з цих підозр були доведені до суду, але в суді справи були закриті з різних причин. Дві справи були закриті — це справа Іллі Киви, який був ліквідований у Підмосков’ї, і Олександр Трухін, який пішов на угоду зі слідством у скандальній справі ДТП, коли він пропонував хабар поліцейському, щоб той закрив очі на ДТП. Був вирок у цій справі. Трухін сам написав заяву про складання мандату після судового вироку.