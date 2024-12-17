З 2025 року аптеки в Україні знову підлягатимуть плановим перевіркам

З наступного року аптеки в Україні знову підлягатимуть плановим перевіркам Держлікслужби.
Про це повідомив міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко в інтервʼю «Укрінформу».
«Досі в нас був мораторій на проведення перевірок. Але уряд ухвалив рішення, і з 1 січня 2025 року відновлюються планові перевірки аптечних закладів Держлікслужбою. Передусім перевірки проводитимуть в аптеках, розміщених у закладах охорони здоровʼя«, – зазначив міністр.
Він також нагадав, що аптеки, які працюють у лікарнях, зобовʼязані брати участь у програмі «Доступні ліки» та забезпечувати наявність медикаментів, вартість яких повністю або частково відшкодовується державою.
Міністр також підкреслив, що у випадках, коли у лікарнях пацієнтів змушують купувати ліки, слід звертатися до адміністрації закладу або подавати скаргу до НСЗУ.
«Якщо медзаклад має договір з НСЗУ і працює за пакетами Програми медичних гарантій, лікування повинно повністю компенсуватися коштами Програми. У разі порушень пацієнт має повідомляти НСЗУ«, – додав Ляшко.
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