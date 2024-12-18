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НАТО перебрало координацію військової допомоги Україні від США

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерело.

Зазначено, що тепер працюватиме штаб-квартира НАТО для нової місії — «Допомога НАТО в забезпеченні безпеки і тренуванні для України» (NSATU). Вона розташована на території американської бази у Вісбадені, Німеччина.

NSATU загалом має 700 військових, серед них військовослужбовці, розміщені у військовій штаб-квартирі НАТО SHAPE в Бельгії і в логістичних центрах в Польщі і Румунії.

Reuters зауважує, що зміна координування допомоги Україні розглядається як захист механізму підтримки від обраного президента США Дональда Трампа, який критикував масштаби фінансової й військової допомоги Вашингтона Києву.

Водночас дипломати вважають, що передача  Альянсу від Штатів  координування підтримки може мати обмежений ефект через те, що США за керівництва Трампа можуть скоротити допомогу Україні.

18 декабря, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

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