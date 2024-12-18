Очільниця МЗС Австралії Вонг у Києві оголосила про нові пакети допомоги Україні

Про це повідомив посол України в Австралії Василь Мирошниченко.

«Я був радий вітати міністерку закордонних справ Пенні Вонг у Києві сьогодні вранці. Це буде насичений день зустрічей і дискусій», — написав дипломат у соцмережі Х.

Це перший за десять років двосторонній візит глави МЗС Австралії до України.

Пізніше стало відомо, що Вонг у Києві зустрілася зі своїм українським колегою Андрієм Сибігою. Міністри домовилися про відновлення повноцінної роботи посольства Австралії в Україні.

Сибіга висловив переконання, що цей крок сприятиме зміцненню співпраці між двома державами.

Згодом, під час спільної пресконференції з Сибігою Вонг оголосила про нові пакети допомоги Україні, передає РБК-Україна.

Зокрема, Австралія зробить внесок до Фонду енергетичної підтримки України на суму 6,39 млн доларів та передасть 50 млн євро Європейському банку реконструкції та розвитку. Це допоможе Україні отримати доступ до близько 400 млн доларів додаткової позики протягом наступних 10 років, що допоможе у відбудові.