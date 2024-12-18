Сім областей мусять посилити роботу з будівництва фортифікацій – Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що сім областей мусять посилити роботу з будівництва військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд — Сирський під час виступу на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад, цитує сторінка головкому у Facebook

«Сім областей мусять посилити роботу на напрямку фортифікацій».

За його словами, до виконання завдань з будівництва військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд залучені 21 обласна військова адміністрація та підрядні організації.

Будівництво інженерно-технічних споруд було розподілене на три етапи.

Сирський повідомив, що наразі триває робота на фінальному етапі. У його межах ЗСУ вже завершують реалізацію поставлених завдань: «ДССТ – потрібно прискорити роботу».