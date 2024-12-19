Зеленський про вбитих військових КНДР: їх знаходять із паспортами РФ, росіяни спалюють їм обличчя

Про це Зеленський сказав на пресконференції в Брюсселі.

Він зазначив, що наразі українські спецслужби фіксують 12 тисяч військових КНДР, залучених у війну РФ проти України.

«Що стосується полонених (бійців КНДР, – ред.) – поки що не було. Але в нас є фотографії та відео з убитими північнокорейськими солдатами. Знаходять їх практично всіх з російськими паспортами, з документами Російської Федерації. Все це зафіксовано», – сказав Зеленський.

Глава держави також додав, що є фото та відео, на яких видно, що росіяни спалюють обличчя загиблим північнокорейським військовим для того, щоб їх не можна було впізнати.

«Те саме, що вони робили зі своїми військовими, вони їх повністю спалювали. А кого не спалювали, то залишали на землі гнити. А тут вони спалюють обличчя. Ми все це фіксуємо, це бачимо», – сказав президент.