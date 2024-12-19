Зеленський заявив, що Україна не має сил, щоб відвоювати Крим і Донбас

Президент Володимир Зеленський заявив, що у України поки немає сил відвоювати окупований Крим та частину Донбасу, які Росія «фізично» контролює, але Захід може вплинути на правителя РФ Володимира Путіна, щоб змусити його сісти за стіл переговорів.

Зеленський під час спілкування онлайн з читачами Le Parisien, відповідаючи на питання, чи могла би Україна «тимчасово» відмовитись від Криму та Донбасу.

«Юридично ми не можемо відмовлятися від своїх територій. Це заборонено Конституцією Україною. А фізично для чого ці гучні слова? Якщо фізично вони контролюють сьогодні частину наших територій, то це вони контролюють. На жаль, не ми.

І якщо у нас на сьогодні немає сил, щоби відвоювати всі наші території, то у Заходу можуть знайтись сили, щоб посадити Путіна на місце за стіл (переговорів), і дипломатично розібратись з цією війною».

Зеленський наголосив, що «юридично визнавати окуповані території ми не будемо». За його словами, це не компроміс. «Це значить знову, що просто йому (Путіну – ред.) пробачити все. І це неможливо», — сказав президент.

«Дипломатія, це не значить зафіксувати окупацію його (Путіна) як щось законне з його боку. Це спосіб закінчення війни, дипломатичний. І тут нам потрібна сильна Америка, і сильна Європа, щоби змусити Путіна закінчити війну дипломатично».