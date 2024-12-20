Disney стала єдиною студією, яка цьогоріч зібрала $2 млрд у кінотеатрах США

Про це пише Deadline.

У 2024 році кіностудія Disney встановила рекорд загальних касових зборів національного прокату США, випустивши три з пʼяти фільмів, які цього року стали найкасовішими. Так, зокрема, Disney стоїть за виробництвом мультика «Думками навиворіт — 2», супергеройського екшену Marvel «Дедпул і Росомаха» та мультфільму «Ваяна — 2».

Анімаційний фільм «Думками навиворіт — 2» режисера Келсі Манна став найкасовішим мультфільмом в історії. Глобальний показник касових зборів по всьому світу досягнув рекордних $1,46 млрд. У США фільм зібрав $652,9 млн.

«Дедпул і Росомаха» став найкасовішим фільмом в історії з рейтингом R, заробивши понад $1 млрд у світовому прокаті менш ніж за місяць з дати виходу. У США фільм зібрав $636,7 млн.

Мультфільм «Ваяна — 2» приніс Disney у США $342 млн.

20 грудня в прокат у США вийде «Муфаса: Король Лев», і прогнозують, що приквел збере в день премʼєри близько $50 млн, тож загальна сума доходів Disney лише збільшиться. Також на Різдво вийде фільм Джеймса Менголда «Повна невідомість» про Боба Ділана.

До рекордів «Думками навиворіт — 2» належить також той факт, що сиквел Pixar став анімаційним фільмом, який найшвидше перетнув позначку в $1 млрд. Йому для цього знадобилося 19 днів. Це також наразі найкасовіший фільм 2024 року і єдиний, який долучився до клубу стрічок-мільярдерок.

Супергеройський екшен Marvel «Дедпул і Росомаха» став 12-м найкасовішим фільмом в історії за підсумками національного прокату США.

«Дедпул і Росомаха» за перші вихідні прокату зібрав $200 млн, встановивши рекорд касових зборів серед фільмів з рейтингом R.

Наприкінці вересня 2022 року Г’ю Джекман у жартівливому ролику повідомив, що повернеться до ролі мутанта Росомахи. Він почав активно тренуватись, щоб знову мати вигляд супергероя. Актор неодноразово нарощував обʼємні мʼязи для ролі мутанта Росомахи. Він зізнавався, чи вдавався до стероїдів, щоб допомогти собі набути потрібної форми.

Джекман показував тренування, які допомагають триматися в гарній фізичній формі. Але самим лише спортом австралійський актор не обмежується. Він зізнався, що зʼїдає понад 8000 калорій щодня, і показав, з чого саме складається його раціон. Роль Росомахи вимагає від Гʼю не лише фізичної сили — вона пошкодила його голос. Раніше зірка кіно розповідав, що гарчання та крики вплинули на його звʼязки, тож йому довелося багато працювати з викладачем вокалу, щоб відновити голос.

Новий трейлер фільму «Дедпул і Росомаха» побив рекорд всесвіту Marvel. «Дедпул і Росомаха» став першим фільмом про Дедпула, створеним після того, як студія Disney придбала Fox. Тому це буде перший фільм Disney з рейтингом R (Restricted) — підлітки до 17 років допускаються до перегляду тільки в супроводі одного з батьків або законного представника. Раян Рейнольдс розповів, що зустрічався з Мадонною для зйомок «Дедпула і Росомахи».