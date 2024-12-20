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Фіцо звинуватив Зеленського у газовій кризі в Словаччині

Про це повідомляє Reuters.

Фіцо порушив питання транзиту російського газу через Україну перед початком саміту Європейського Союзу.

«Ми явно стикаємося з газовою кризою завдяки президенту Зеленському», — заявив словацький премʼєр на пресконференції.

Згодом він висловився, що Братислава не може виключити те, що доведеться «подумати про заходи у відповідь», якщо не буде транзиту газу з РФ.

Зазначено, що Фіцо також говорив перед самітом про альтернативні поставки через Україну: за його словами, у такому варіанті газ «не буде російським».

20 декабря, 2024 | Category: Мир, Новости, Украина

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