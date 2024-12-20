У Вишгороді люди у поліцейській та військовій формі підпалювали легковик

Про це повідомила пресслужба оборонного відомства.

«Міністерство оборони України категорично засуджує будь-які дії, що суперечать закону та принципам служби у Збройних Силах України. Щодо інциденту у Вишгороді, зафіксованого на відео і поширеного у соцмережах, Міноборони у взаємодії з правоохоронними органами проводить перевірку і встановлює осіб, причетних до цієї ситуації», — йдеться у повідомленні.

У Міноборони запевнили, що всі причетні до цього інциденту будуть притягнуті до відповідальності згідно з законодавством України.

«Подібні дії є неприпустимими та підривають довіру до Збройних Сил і сектору безпеки», — наголосили у відомстві.