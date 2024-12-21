Десять танків, 32 артсистеми і понад 1800 військових: втрати армії РФ за добу на фронті

Протягом минулої доби на російсько-українському фронті Сили оборони ліквідували ще 1860 окупантів, а також низку одиниць ворожої техніки й озброєння Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.12.24 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 772 280 (+1860) осіб,

танків ‒ 9594 (+10) од,

бойових броньованих машин ‒ 19 841 (+18) од,

артилерійських систем – 21 252 (+32) од,

РСЗВ – 1256 (+0) од,

засоби ППО ‒ 1027 (+0) од,

літаків – 369 (+0) од,

гелікоптерів – 329 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 20 685 (+85),

крилаті ракети ‒ 2947 (+4),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 31 891 (+98) од,

спеціальна техніка ‒ 3662 (+0) од. Дані уточнюються.