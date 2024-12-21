МВФ схвалив новий транш для України в розмірі $1,1 мільярда

Рада директорів Міжнародного валютного фонду завершила шостий перегляд програми розширеного фінансування для України та схвалила виділення нового траншу у розмірі 1,1 млрд доларів — МВФ, Міністерство фінансів України

«За результатом успішного перегляду Україна отримає транш обсягом близько 1,1 млрд доларів США вже найближчим часом. Таким чином, фінансування від МВФ у поточному році сягне майже 5,4 млрд доларів США, а загальна сума виплат за програмою EFF становитиме 9,8 млрд доларів США», – зазначив Міністр фінансів України Сергій Марченко.

У МВФ повідомили, що економіка України демонструє стійкість попри складні умови. Усі кількісні критерії ефективності та структурні контрольні показники, заплановані на кінець вересня, були виконані.

Водночас Фонд зазначив необхідність збереження темпів реформ, зокрема у сфері мобілізації внутрішніх доходів, для макроекономічної стабільності та відновлення фіскальної стійкості.

«Економіка залишається стійкою, що відображає здатність домогосподарств і компаній до адаптації, однак ризики зростають через удари по енергетичній інфраструктурі та напруження на ринку праці. Планування на випадок непередбачуваних обставин має ключове значення для своєчасного реагування», – зазначила директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва.