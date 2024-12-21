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Прем’єр Санчес заявив, що Іспанія не надсилатиме своїх військових в Україну

Про це пише Politico.

У Санчеса запитали, чи підтримає він миротворчу операцію в Україні після закінчення війни.

«Ми не бачимо розгортання іспанських військ на українській землі», — сказав він.

21 декабря, 2024 | Category: Мир, Новости

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