Про це пише Politico.
У Санчеса запитали, чи підтримає він миротворчу операцію в Україні після закінчення війни.
«Ми не бачимо розгортання іспанських військ на українській землі», — сказав він.
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Прем’єр Санчес заявив, що Іспанія не надсилатиме своїх військових в Україну
Про це пише Politico.
У Санчеса запитали, чи підтримає він миротворчу операцію в Україні після закінчення війни.
«Ми не бачимо розгортання іспанських військ на українській землі», — сказав він.
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