Україна і Росія не змогли домовитись про транзит газу за посередництва Азербайджану, — Reuters

Про це пише Reuters, посилаючись на джерело в азербайджанській енергетичній компанії SOCAR.

Як зазначається, Євросоюз та Україна звернулися до Азербайджану з проханням сприяти переговорам з Росією щодо угоди про транзит газу, термін дії якої закінчується в кінці цього року.

Джерело у SOCAR розповіло, що компанія майже рік була посередником в переговорах між енергетичними компаніями України та РФ. За словами співрозмовника, топменеджери компанії зустрічалися з високопоставленими представниками українських енергетичних компаній 2 травня у Стамбулі та 29 серпня у Відні.

Однак зрештою українська і російська сторони не змогли домовитися про умови.