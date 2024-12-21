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Україна здійснила першу роботизовану атаку без залучення піхоти, — ISW

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Речник української бригади, яка діє на Харківському напрямку, повідомив, що українські сили вперше провели наземну атаку виключно з використанням роботизованих систем, без залучення піхоти поблизу Липців (на північ від Харкова). Під час операції було успішно знищено позиції російських військ.

За його словами, українські сили вели атаку з десятків UGV, оснащених кулеметами, а також використовували їх для розмінування російських позицій у цьому районі.

«Українські офіційні особи неодноразово підкреслювали зусилля України, спрямовані на використання технологічних інновацій та асиметричних ударних можливостей для компенсації обмежень у людських ресурсах, на противагу готовності Росії погодитися на неприйнятні втрати заради незначних територіальних здобутків», — додали аналітики.

21 декабря, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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