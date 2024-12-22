Окупанти щодня намагаються форсувати Дніпро на півдні, – Сили оборони

Про це він розповів в етері телемарафону «Єдині новини».

«Противник щодня здійснює по декілька спроб форсувати, переправитися на острови, які під контролем Сил оборони України, і на правий берег», – сказав Волошин.

За його словами, таким чином росіяни намагаються захопити певний плацдарм на правому березі, розмістити вогневі засоби й застосувати обстріли по Херсону та інших населених пунктах на правому березі.

Волошин додав, що вчора, 20 грудня, під час масованої атаки на Херсон, невелика група окупантів намагалася форсувати Дніпро в районі Антонівського мосту. Проте, за його словами, Сили оборони «спрацювали на випередження, і ворог не зміг дістатися навіть середини річки».