Три системи ППО, 15 танків та 1820 військових: що втратила армія РФ за добу війни на фронті

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.12.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 774100 (+1820) осіб,
- танків ‒ 9609 (+15) од,
- бойових броньованих машин ‒ 19870 (+29) од,
- артилерійських систем – 21284 (+32) од,
- РСЗВ – 1256 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1030 (+3) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 20735 (+50),
- крилаті ракети ‒ 2947 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 31972 (+81) од,
- спеціальна техніка ‒ 3662 (+0)
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