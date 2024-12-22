Україна обовʼязково продовжить завдавати ударів по військових обʼєктах РФ, — Зеленський Окупанти через Маріуполь переміщують колони військової техніки на різні напрямки: зафіксовано нову позначку » Три системи ППО, 15 танків та 1820 військових: що втратила армія РФ за добу війни на фронті Упродовж минулої доби на фронті Сили оборони ліквідували 1820 військових російської армії, а також низку одиниць ворожої техніки й озброєння, зокрема 15 танків та 32 артсистеми Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.12.24 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 774100 (+1820) осіб,

танків ‒ 9609 (+15) од,

бойових броньованих машин ‒ 19870 (+29) од,

артилерійських систем – 21284 (+32) од,

РСЗВ – 1256 (+0) од,

засоби ППО ‒ 1030 (+3) од,

літаків – 369 (+0) од,

гелікоптерів – 329 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 20735 (+50),

крилаті ракети ‒ 2947 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 31972 (+81) од,

спеціальна техніка ‒ 3662 (+0)