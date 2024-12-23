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Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги

Про це йдеться на сайті Міноборони Німеччини.

У новий пакет допомоги увійшли:

  • 15 танків Leopard 1 A5;
  • 2 зенітні самохідні установки Gepard з запчастинами;
  • 30 броньовиків MRAP з протимінним захистом;
  • самохідна гаубиця PzH 2000;
  • 12 броньовиків з системами кінетичної оборони;
  • 7 десантних джипів Caracal;
  • зенітно-ракетний комплекс IRIS-T SLM з ракетами;
  • зенітно-ракетний комплекс IRIS-T SLS;
  • 2 пускові установки Patriot;
  • 2 радари TRML-4D;
  • боєприпаси для танків Leopard 1 і Leopard 2;
  • 30 безпілотників Vector, 24 дрони RQ-35 Heidrun, 14 дронів Hornet XR;
  • 5 систем самозахисту вертольотів AMPS;
  • 45 дайвінг-скутерів;
  • 12 вантажівок Zetros і 8 паливозаправників Zetros;
  • 120 гранатометів GMW;
  • 200 кулеметів MG4;
  • 420 гвинтівок MK 556;
  • 80 снайперських гвинтівок HLR 338;
  • 100 гвинтівок CR 308;
  • 52 000 снарядів 155 мм;
  • керовані ракети AIM-9L/I-1 Sidewinde;
  • 65 тисяч боєприпасів до установок Gepard.

Окрім того, до пакета увійшли: генератори, намети, турнікети, набої для стрілецької зброї, мінометні боєприпаси 120 мм, міни та обладнання для розміновування.

23 декабря, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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