Deep State заявляє про тиск

Команда моніторингового проєкту Deep State 23 грудня повідомила про тиск через свою діяльність. Команда зазначила, що «не всім главкомам подобається правда», проте вони продовжуватимуть працювати надалі — Deep State

«Завжди працювали і докладали максимальних зусиль задля перемоги і допомоги нашим бійцям і нашій країні. Тому маємо залізну репутацію і ту найціннішу довіру серед суспільства, а найголовніше — серед військових. Тому маємо найвідомішу мапу російсько-української війни в Україні та світі. Але, на жаль, не всім главкомам подобається правда і це прикро».

Попри це, команда проєкту подякувала всім за підтримку: «Нам пише і телефонує величезна кількість людей. Ця підтримка надзвичайно велика і дає сил та натхнення».

Завершуючи свій коментар, автори наголосили на важливості надання достовірної інформації: «Брехня нас усіх погубить!»