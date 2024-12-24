Генштаб: Окупанти намагаються тиснути на всіх напрямках сходу та півдня

Окупанти намагаються атакувати на всіх напрямках фронту на сході і півдні України, кількість бойових зіткнень від початку доби зросла до 164 — зведення Генерального штабу ЗСУ

«Окупанти продовжують застосовувати авіацію, зокрема КАБ, та здійснювати атаки на всіх напрямках сходу та півдня нашої країни. Сили оборони тримають рубежі та вживають необхідних заходів для недопущення прориву оборони».

Деталі: За інформацією Генштабу, на Лиманському напрямку ворог атакував 17 разів, на На Сіверському напрямку захисники відбили вісім ворожих штурмів, п’ять боєзіткнень наразі тривають.

На Краматорському напрямку противник у понеділок 7 разів проводив штурми, на Торецькому — 13, на Покровському — 21. На Времівському напрямку тривають сім з вісімнадцяти розпочатих противником штурмів.

На Гуляйпільському напрямку українські бійці відбили один ворожий штурм. На Оріхівському напрямку ворог чотири рази без успіху намагався вибити ЗСУ із займаних позицій.