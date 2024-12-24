Китай відмовив Швеції в обстеженні судна Yi Peng 3 після розриву кабелів

Міністерка закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенергард заявила 23 грудня, що Китай відхилив прохання шведської прокуратури обстежити китайське судно, яке підозрюють у можливій причетності до розриву двох підводних кабелів у Балтійському морі у листопаді.

Відмова відбулась попри заяви Пекіна про готовність співпрацювати зі Стокгольмом у розслідуванні інциденту.

«Шведська поліція була на борту як спостерігачі у зв’язку з розслідуванням Китаю… Водночас я зазначаю, що Китай не прислухався до нашого прохання дозволити прокурору провести розслідування на борту», — зазначила Стенергард у заяві для агентства AFP.

Китай 19 грудня запросив представників Швеції, Німеччини, Фінляндії, а також Данії на борт судна Yi Peng 3 як спостерігачів у розслідуванні, яке очолює Пекін.

Втім шведський прокурор Генрік Содерман повідомив AFP, що в рамках власне шведського судового розслідування на борту корабля не було здійснено жодних заходів, включно з допитом членів екіпажу чи технічним розслідуванням.

Тим часом представники Шведського управління з розслідування аварій, які також відвідали судно, мали змогу поспілкуватися з членами екіпажу.

Водночас директор управління Джон Альберк повідомив, що на представників управління не поширювалися такі ж обмеження, як на інших представників шведських владних установ, адже агентство не проводить кримінальне розслідування справи.

Своєю чергою китайські офіційні особи сповістили 23 грудня, що Пекін надав інформацію та документи для розслідування, а також запросив Німеччину, Швецію, Фінляндію та Данію взяти участь у розслідуванні та завершити його.

Одночасно речниця МЗС Китаю Мао Нін підтвердила, що судно, яке стояло на якорі до 21 грудня, відновило рух з метою “забезпечення фізичного та психічного здоров’я екіпажу”.

“Задля співпраці зі слідством, Yi Peng 3 було призупинено на тривалий проміжок часу, і з метою забезпечення фізичного та психічного здоров’я екіпажу, компанія-судновласник вирішила відновити рейс після всебічної оцінки й консультації із зацікавленими сторонами”, — сказала Мао Нін.

“Китай заздалегідь сповістив усі відповідні країни, — додала вона. – Китай готовий підтримувати зв’язок і співпрацювати з причетними країнами для подальшого врегулювання інциденту”.

Водночас за словами очільниці шведського МЗС, запит на дозвіл шведським прокурорам провести розслідування на борту залишається актуальним.

“Наше прохання про те, щоб шведським прокурорам, разом з поліцією та іншими, було дозволено вживати певних слідчих заходів у рамках розслідування на борту, залишається. Ми чітко домовилися з Китаєм щодо цього”, — зазначила Стенергард у коментарі AFP.

Два комунікаційних кабелі були перерізані у територіальних водах Швеції 17 і 18 листопада, приблизно у той час, коли китайське судно Yi Peng 3, згідно з даними сайтів стеження за судноплавством, проходило над місцем розриву.

Вранці 17 листопада був пошкоджений кабель Arelion, який з’єднує шведський острів Готланд з Литвою. Наступного дня був перерізаний кабель C-Lion 1, що з’єднує Гельсінкі та німецький порт Росток.

Посадовці ЄС тоді заявили, що підозрюють диверсію, пов’язану з вторгненням Росії в Україну, що було відкинуто Москвою.

Yi Peng 3 поставили на якір у міжнародних водах між Швецією та Данією, а наприкінці листопада Швеція офіційно звернулася до Китаю із закликом про співпрацю у розслідуванні. Втім прем’єр-міністр країни Ульф Крістерссон підкреслив тоді, що жодних офіційних звинувачень Китаю висунуто не було.