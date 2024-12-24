МЗС України: Візит Фіцо до Путіна ставлять під загрозу безпеку Європи

У Міністерстві закордонних справ України засудили переговори прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо з російським президентом Володимиром Путіним, наголосивши, що слабкість, залежність та недалекоглядність енергетичної політики становить ризики для всієї Європи — «Європейська правда» з посиланням на відомство

У МЗС зазначили, що Росія багато років використовує енергію як зброю, тому нині загальноєвропейським трендом є відмова від російських енергоносіїв і збільшення енергетичної незалежності.

На цьому тлі у відомства викликають подив наполегливі спроби очільника словацького уряду зберегти енергозалежність від Москви всупереч політиці ЄС та спільній роботі європейських країн над диверсифікацією енергопостачання.

«Протягом року його (Роберта Фіцо. – Ред.) дії були фактично спрямовані на те, щоб допомагати Росії і надалі витискати з європейського ринку американський та інший газ, зберігати залежність Європи та послаблювати наш континент», – заявили у МЗС України.

Натомість Словаччина могла використати цей час, щоб у координації з європейськими партнерами та сусідами вирішити всі наявні проблеми та знайти взаємоприйнятні рішення.